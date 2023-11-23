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Banka logoları ile dolandırıcılık! Uzmanlar uyarıyor: Her linki tıklamayın

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Giriş: 23.11.2023 16:46
Dolandırıcıların son dönemde yeni gözdesi banka reklamları olmuş durumda. İnternet üzerinden verdikleri banka reklamları ile vatandaşları yanıltan dolandırıcılar, özellikle sosyal medya sitelerinde bazı bankaların logolarının yer aldığı sahte hesaplarla vatandaşların hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlarsa; "Emin olmadığınız linklere tıklamayın... " diye uyarıyor.
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Banka logoları ile dolandırıcılık!
Banka logoları ile dolandırıcılık!
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