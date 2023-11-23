23 Kasım 2023, Perşembe
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Banka logoları ile dolandırıcılık! Uzmanlar uyarıyor: Her linki tıklamayın
Dolandırıcıların son dönemde yeni gözdesi banka reklamları olmuş durumda. İnternet üzerinden verdikleri banka reklamları ile vatandaşları yanıltan dolandırıcılar, özellikle sosyal medya sitelerinde bazı bankaların logolarının yer aldığı sahte hesaplarla vatandaşların hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlarsa; "Emin olmadığınız linklere tıklamayın... " diye uyarıyor.