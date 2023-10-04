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Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

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Giriş: 04.10.2023 19:08
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında örgütün sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
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