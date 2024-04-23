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Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı

AA
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Giriş: 23.04.2024 09:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
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Balıkesir merkezli Mahzen-31 operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
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