Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da 127 artçı hissedildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Silivri açıklarında deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 127 artçı deprem hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok. Sadece 1 metruk bina kısmen yıkıldı. 112'ye 10 bin 84 acil çağrı geldi. Herkes hanesini içinde kentsel dönüşüm çağrısına ses versin. Herkes kentsel dönüşüm çağrısına ses versin." dedi.