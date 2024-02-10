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Bakan Yaşar Güler'in acı günü! Babası Fikret Güler, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 16:49
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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