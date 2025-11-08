08 Kasım 2025, Cumartesi

Bakan Uraloğlu: Gazipaşa Yat Limanı turizmin yeni üssü olacak

Bakan Uraloğlu: Gazipaşa Yat Limanı turizmin yeni üssü olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 18:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 208 yat kapasiteli Gazipaşa Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, limanın sadece bir marina değil; turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacağını belirterek, "Gazipaşa’yı uluslararası yat turizminin stratejik üssü haline getireceğiz" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesi’nin 440 kilometresinin 400 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.
