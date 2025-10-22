Bakan Uraloğlu: 5G dijital ekosistemi yeniden şekillendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği’nin ödül töreninde 5G teknolojisinin endüstriden eğitime, sağlıktan ulaşıma tüm alanlarda yenilikçi çözümler sunacağını açıkladı. Uraloğlu, artan veri trafiği ve cihaz sayısıyla birlikte siber tehditlerin de büyüdüğünü belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve yerli-milli yazılımlarla Türkiye’nin siber güvenliğinin güçlendirildiğini ifade etti. Bakan, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri üzerinde de çalışıldığını söyledi. Ödüller, Bakan Uraloğlu ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan tarafından verildi.

