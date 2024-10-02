02 Ekim 2024, Çarşamba
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Bakan Tunç’tan siber güvenlik açıklaması: Artık ülkeler için çok önemli hale geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili soru üzerine, çalışmaların birkaç aydan bu yana devam ettiğini belirtti.