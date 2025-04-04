04 Nisan 2025, Cuma
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Bakan Tunç'tan Mahir Polat açıklaması: Bir ihmal ve gecikme söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında, “Tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.” dedi.