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Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 18:13
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Hodri meydan" sözlerine sert tepki göstererek "Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez" dedi.
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