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Bakan Özhaseki Malatya'da 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini bildirdi

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Giriş: 24.06.2023 13:24
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı. Bakan Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı.
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