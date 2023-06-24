24 Haziran 2023, Cumartesi
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Bakan Özhaseki Malatya'da 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini bildirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı. Bakan Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı.