Bakan Mehmet Fatih Kacır dönüş yolculuğu öncesi Alper Gezeravcı ile görüştü!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor. Öte yandan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dönüş yolculuğu öncesi Alper Gezeravcı ile görüştü.