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Bakan Mahmut Özer'den SON DAKİKA “öğretmen atamaması” açıklaması

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Giriş: 12.09.2022 23:09
Güncelleme:13.09.2022 00:40
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Herkesin merakla beklediği öğretmen atamaları konusuna değinen Bakan Özer sosyal medyada dönenen iddialara yanıt verdi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI VE İDDİALARA YANIT

CNN Türk'e konuşan Bakan Özer, öğretmen atamaları hakkında şu açıklamaları yaptı:

"1 Eylül'de 20 bin öğretmen atadık. Okul öncesine çok önem verdik. Son 19 yıl içinde 750 bin öğretmen atandı. Son 20 yılda atama yapılmayan bir dönem yok. Bakanlık değişen önceliklere göre mutlaka atamasını yapar. Bizim en büyük avantajımız şu, Türkiye öğretmen sayısına düşen öğrenci sayısını da azalttı. Öğretmen başına 40 öğrenci geliyorsa şu an 25 öğrenci denk geliyor. Ücretli öğretmen diye bir tanımlama yok. Öğretmen alımlarının tek bir mekanizması var KPSS. Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı."

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