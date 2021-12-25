Bakan Kurum’dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap etti. Bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına “iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projeleri hazırlayıp Bakanlığa başvurmaları” çağrısında bulundu.