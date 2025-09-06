Bakan Kurum: “Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 300 bininci deprem konutu teslim töreninde, “Biz birileri gibi söz üstüne dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söyleyin, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz. Tek bir an bile durmayacağız, yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız.”

