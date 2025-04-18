Bakan Kurum Kocaeli’de duyurdu: Kentsel dönüşüme 2,5 milyon TL’ye kadar finans desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de katıldığı "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların artık 2,5 milyon liraya kadar finansman desteği alabileceğini, bu desteğin 180 ay vadeli ve aylık 0,69 faiz oranı ile sağlanacağını duyurdu. Finansmanın büyük bir kısmının hibeye yakın şartlarda verileceğini vurgulayan Kurum, “Kocaeli’yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik, gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün itibarıyla mahallelerde bilgilendirme toplantılarımızı başlattık,” dedi. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlar için uzlaşma ofislerinin kurulacağını da belirten Bakan Kurum, Kocaeli’de kentsel dönüşümün daha hızlı ve kapsamlı şekilde ilerleyeceğinin sinyallerini verdi.

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