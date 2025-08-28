Bakan Kurum duyurdu! İzmir’de yangında hasar gören evlerin yeniden inşası yarın başlıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrasında yeniden inşa edilecek köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumb açıklamasında "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz." dedi.

