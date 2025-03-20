20 Mart 2025, Perşembe
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Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Türkiye'yi sarsan “asrın felaketinde” devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından yeni yapılan konutlarına taşınan İnce çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var" ifadesini kullandı.