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Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var

Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 11:41
Güncelleme:20.03.2025 11:41
Türkiye'yi sarsan “asrın felaketinde” devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından yeni yapılan konutlarına taşınan İnce çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
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