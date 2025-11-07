07 Kasım 2025, Cuma

Bakan Kacır: "Şırnak'a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz"
Bakan Kacır: Şırnak'a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz

Bakan Kacır: “Şırnak’a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 02:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak’ta toplam yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılışını yaptıklarını, 20 milyon liranın üzerinde yatırım değerine sahip 3 projenin ise protokolünü imzalayacaklarını açıkladı. Kacır, Şırnak’ın kalkınma hamlesini hızlandıracak yeni teşviklerle 26 binin üzerinde istihdam hedeflediklerini söyledi.
