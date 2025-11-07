Bakan Kacır: “Şırnak’a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak’ta toplam yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılışını yaptıklarını, 20 milyon liranın üzerinde yatırım değerine sahip 3 projenin ise protokolünü imzalayacaklarını açıkladı. Kacır, Şırnak’ın kalkınma hamlesini hızlandıracak yeni teşviklerle 26 binin üzerinde istihdam hedeflediklerini söyledi.