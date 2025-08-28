28 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Güler Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan'ı gezdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST 2025’in "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenen İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki alanını gezdi. Güler, stantları inceledi, projeler hakkında bilgi aldı ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve milli teknoloji başarılarını gençlerle buluşturmayı amaçlıyor.