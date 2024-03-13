Bakan Güler Şırnak’ta

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'a gitti. Güler burada 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek incelemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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