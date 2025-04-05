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Bakan Fidan: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 12:05
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi; "İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz" dedi. "İsrail Suriye'de terörle mücadeleyi sekteye uğratıyor" diye de ekledi. Bakan Fidan'ın gündeminde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran gerilimi de vardı.
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Bakan Fidan: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
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İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
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