Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözleri soruldu. Bakan Fidan, "Kimseye düşmanlık yapmayız ama bize düşmanlık yapılırsa da geri adım atmayız" yanıtını verdi.

