Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 09:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözleri soruldu. Bakan Fidan, "Kimseye düşmanlık yapmayız ama bize düşmanlık yapılırsa da geri adım atmayız" yanıtını verdi.
