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Bakan Çavuşoğlu’ndan Türkiye’yi suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya tepki: Teröristleri destekliyorsunuz

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Giriş: 02.12.2020 13:32
Güncelleme:02.12.2020 13:40
Trump hükümeti adına katıldığı son NATO toplantısında Türkiye’yi hedef almaya kalkan  ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı çok sert oldu. Çavuşoğlu, ABD’nin, Suriye’de terörist oluşumları desteklediğini ve Avrupalı devletleri Türkiye karşıtı cephede oluşturduğunu söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Dış basında yer alan bilgilere göre; Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

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