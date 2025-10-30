Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2026’da devreye alınacağını ve elektrik üretimine başlayacağını belirterek, projenin enerji çeşitliliği yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Bakan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji liderliğini ve doğal gazda bölgesel enerji merkezi hedefini de açıkladı.

