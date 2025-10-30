30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!
Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!

Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 15:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2026’da devreye alınacağını ve elektrik üretimine başlayacağını belirterek, projenin enerji çeşitliliği yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Bakan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji liderliğini ve doğal gazda bölgesel enerji merkezi hedefini de açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
İstanbullunun bilgileri kime, nasıl sızdırıldı?
İstanbullunun bilgileri kime, nasıl sızdırıldı?
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanını karşıladı
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanını karşıladı
Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!
"Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den gençlerin projesine tam destek!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gençlerin projesine tam destek!
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte?
Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte?
Nusret-2025 davet tatbikatı Saros Körfezi’nde!
Nusret-2025 davet tatbikatı Saros Körfezi'nde!
Yasal düzenlemeler yerine getirilecek
"Yasal düzenlemeler yerine getirilecek"
Hakem Zorbay Küçük: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik
Hakem Zorbay Küçük: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"
Zorbay Küçük: Bahis hesabını ben açmadım!
Zorbay Küçük: "Bahis hesabını ben açmadım!"
Daha Fazla Video Göster