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03.11.2019

Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihi bu video ile kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara geldiği tarih olan 3 Kasım 2002'yi Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''3 Kasım 2002’de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023’e, 2053’e, 2071’e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin.'' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı;

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