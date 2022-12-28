Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da: Ana gündem Suriye meselesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Gelişmelere ilişkin detayları aktaran A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Önemli görüşmeler olacak. Özellikle Suriye konusunun enine boyuna masada olması, bunun yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak." dedi.