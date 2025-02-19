19 Şubat 2025, Çarşamba
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Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Mesaiye ne zaman başlayacak?
MHP lideri Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Eyyüp Yıldız; 4 Şubat'ta kalp kapakçığı yenilenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısa sürede mesaisine başlayacağını açıkladı.