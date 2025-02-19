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Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Mesaiye ne zaman başlayacak?

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Mesaiye ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 09:21
MHP lideri Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Eyyüp Yıldız; 4 Şubat'ta kalp kapakçığı yenilenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısa sürede mesaisine başlayacağını açıkladı.
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Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Mesaiye ne zaman başlayacak?
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