Bahçeli'den İsrail'e "Gazze" tepkisi: "Siyonist azınlık kontrolden çıkmıştır"

Giriş: 23.08.2025 19:49
MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “siyonist emperyalist azgınlık” sözleriyle sert biçimde eleştirdi. Başkan Erdoğan’ın barış ve diyalog çağrılarını “umut ışığı” olarak nitelendiren Bahçeli, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıran CHP lideri Özgür Özel’e de tepki gösterdi.
