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Bahçeli’den 100. yıl için kutlama mesajı: Cumhuriyet’i göze göz dişe diş kurduk

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 08:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı yayımladı. MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajı Devlet Bahçeli, kendisi seslendirdi.
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