11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki

Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 21:26
Güncelleme:11.07.2020 21:38
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama geldi. "Ayasofya'nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir" diyen Bahçeli, "artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" ifadesini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Orhan Pamuk'un sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama geldi. "Ayasofya'nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir" diyen Bahçeli, "artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" ifadesini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Orhan Pamuk'un sözlerine sert tepki gösterdi.

Bahçeli; "Bir yazar müsveddesinin, 'Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir' ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır. Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde hamiyet ve haysiyet imhası yaşamışlardır. 'Osmanlı hukuku Cumhuriyet hukukunun yerine geçti" diyen sözde akademisyenler de aslında cehaletlerinin ve ideolojik taassuplarının kurbanı olmuşlardır." dedi.

Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki
Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki
Başkan Erdoğan bir kez daha dünya lideri olduğunu gösterdi
"Başkan Erdoğan bir kez daha dünya lideri olduğunu gösterdi"
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel klip!
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel klip!
FETÖ'nün 'mesih' yalanın arkasındaki kirli planı!
FETÖ'nün 'mesih' yalanın arkasındaki kirli planı!
Bakan Koca 7 ili açıkladı
Bakan Koca 7 ili açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Dünya yüzyılın soykırımını sadece seyretti!
Dünya yüzyılın soykırımını sadece seyretti!
Yunanistan'dan Ayasofya tepkisi
Yunanistan'dan Ayasofya tepkisi
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Daha Fazla Video Göster