Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama geldi. "Ayasofya'nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir" diyen Bahçeli, "artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" ifadesini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Orhan Pamuk'un sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama geldi. "Ayasofya'nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir" diyen Bahçeli, "artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" ifadesini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Orhan Pamuk'un sözlerine sert tepki gösterdi.

Bahçeli; "Bir yazar müsveddesinin, 'Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir' ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır. Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde hamiyet ve haysiyet imhası yaşamışlardır. 'Osmanlı hukuku Cumhuriyet hukukunun yerine geçti" diyen sözde akademisyenler de aslında cehaletlerinin ve ideolojik taassuplarının kurbanı olmuşlardır." dedi.