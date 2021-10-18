18 Ekim 2021, Pazartesi
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BAE’de yapay ses ile banka soygunu! Ses taklidi ile 325 milyon liralık soygun
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka ile şirket yöneticilerinin sesleri taklit edildi. 325 milyon liralık bir vurgun, ses manipülasyonu yapılarak gerçekleştiren ikinci geniş kapsamlı vaka olarak tarihe geçti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Semih Yumuşak değerlendirdi.