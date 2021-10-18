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BAE’de yapay ses ile banka soygunu! Ses taklidi ile 325 milyon liralık soygun

A Haber
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Giriş: 18.10.2021 16:37
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka ile şirket yöneticilerinin sesleri taklit edildi. 325 milyon liralık bir vurgun, ses manipülasyonu yapılarak gerçekleştiren ikinci geniş kapsamlı vaka olarak tarihe geçti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Semih Yumuşak değerlendirdi.
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Ses taklidiyle 325 milyon liralık soygun!
Ses taklidiyle 325 milyon liralık soygun!
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