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BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'den mesaj: BAE, Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 09:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'deki temaslarını sürdürürken Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan açıklama geldi. Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.
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