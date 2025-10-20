20 Ekim 2025, Pazartesi

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 18:45
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında kamu davası açıldı. Aktaş'a yönelik 9 farklı suçlama yöneltildi. Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.
