08 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Azerbaycanlı gardaşlardan Başkan Erdoğan'a büyük övgü!
Türkiye'de seçimlere artık çok bir süre kalırken liderler de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan anket çalışmaları sürerken Azerbaycan'daki gardaşlarımıza da mikrofon uzatıldı ve Türkiye'deki seçimlerde oy kullansaydınız kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken "büyük turan" vurgusu yaptı. İşte detaylar...