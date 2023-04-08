Azerbaycanlı gardaşlardan Başkan Erdoğan'a büyük övgü!

Türkiye'de seçimlere artık çok bir süre kalırken liderler de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan anket çalışmaları sürerken Azerbaycan'daki gardaşlarımıza da mikrofon uzatıldı ve Türkiye'deki seçimlerde oy kullansaydınız kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken "büyük turan" vurgusu yaptı. İşte detaylar...