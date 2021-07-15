Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''15 Temmuz'' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, '15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü' sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Azeri lider telefon konuşmasında Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları saygı ve hürmet ile andığını ifade etti. İlham Aliyev, kanlı darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fedakarlığı ve Türk milletinin kenetlenmesi ile önlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''AZERBAYCAN TAVRINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMUŞTUR''

"Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin görkemi olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır. Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda sizin bilge liderliğinizle siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye için anlamını bir kez daha vurgulamaktadır. Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınayarak net tutumunu ortaya koymuştur.

''TEK MİLLET, İKİ DEVLET''

Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün en üst seviyededir. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, müttefiklik ilişkilerimizi kalite olarak yeni bir düzeye taşıyarak, iş birliğimizin gelecekte yönlerini belirlemektedir. Azerbaycan-Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin 'Tek Millet, İki Devlet' sloganıyla daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum."