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Aynı kadar aynı senaryo! Dün Bosna bugün Filistin

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 16:59
Dün Bosna, bugün Filistin... Tarihler değişse de senaryo aynı. Masum Müslümanlar dün de bugün de katledilmeye devam ediyor. Acı mı? Hepsininki çok taze...
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