Aynı kadar aynı senaryo! Dün Bosna bugün Filistin

Dün Bosna, bugün Filistin... Tarihler değişse de senaryo aynı. Masum Müslümanlar dün de bugün de katledilmeye devam ediyor. Acı mı? Hepsininki çok taze...

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