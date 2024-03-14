AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak! Zühtü Arslan döneminde bir çok karar tartışıldı

Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan dönemi sona eriyor. Görev süresi nisan ayında dolacak olan Arslan'ın yerine yüksek mahkeme 21 Mart'ta seçim gerçekleştirecek. Salt çoğunluğun oyunu alan kazanacak, en güçlü aday ise AYM üyesi İrfan Fidan...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN