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AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak! Zühtü Arslan döneminde bir çok karar tartışıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 16:49
Güncelleme:14.03.2024 16:50
Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan dönemi sona eriyor. Görev süresi nisan ayında dolacak olan Arslan'ın yerine yüksek mahkeme 21 Mart'ta seçim gerçekleştirecek. Salt çoğunluğun oyunu alan kazanacak, en güçlü aday ise AYM üyesi İrfan Fidan...
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