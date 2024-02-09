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AYM üyesi Yılmaz Akçil yemin etti! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Yılmaz Akçil'in ant içme törenine katıldı. Yılmaz Akçil, Danıştay kadrosundan gösterilen 3 aday arasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.
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