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AYM o terörist için hak ihlali kararı vermiş! CHP’li Sezgin Tanrıkulu teröriste sahip çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 08:44
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda iki DHKP-C'li terörist etkisiz hale getirildi. Anayasa Mahkemesi'nin teröristlerden Emrah Yayla hakkında 2020 yılında "hak ihlali" kararı verdiği ortaya çıktı. DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ise teröristlerden Pınar Birkoç ile ilgili Meclis'e önerge verdiği öğrenildi.
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AYM o terörist için hak ihlali kararı vermiş
AYM o terörist için hak ihlali kararı vermiş
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