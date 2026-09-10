Yapay zeka araştırmacısından ölümcül uyarı: İnsanlığı yok edebilir

Yapay zeka şirketlerinin insan kontrolünü aşan "süper zeka" geliştirme yarışı, insanlığın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, kontrol edilemeyen yapay zekanın insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de gelişmiş yapay zekanın varoluşsal risklerine karşı acil önlem çağrısı yaparken, uzmanların uyarıları teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı.