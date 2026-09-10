-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yapay zeka araştırmacısından ölümcül uyarı: İnsanlığı yok edebilir
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapay zeka araştırmacısından ölümcül uyarı: İnsanlığı yok edebilir

Yapay zeka şirketlerinin insan kontrolünü aşan "süper zeka" geliştirme yarışı, insanlığın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, kontrol edilemeyen yapay zekanın insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de gelişmiş yapay zekanın varoluşsal risklerine karşı acil önlem çağrısı yaparken, uzmanların uyarıları teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Özgür Çelik hakkında "tehdit" soruşturması
Sonraki Video
Özgür Çelik hakkında "tehdit" soruşturması
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar