CHP'li belediye 150 zeytin ağacını kesti

Aydın'da 15 ila 20 yıllık zeytin ağaçlarını kesti. Kaçak gecekonduların bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları yapılırken ağaçlar neden sahiplenilmek yerine kurban edildi? A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, detayları aktardı.

CHP'li Didim Belediyesi çevre katliamına imza attı! Yaklaşık 150'ye yakın zeytin ağaçı kesildi.

Didim Belediyesi, Karakum mevkindeki gecekonduları yıkarken buradaki zeytin ağaçlarına acımadı. Belediyeden yapılan açıklamada burasının mera alanı olduğunu için ağaçları kestiklerini söylediler. Orman bölge yetkilileri, mera alanlarındaki ağaçlarının kesilmesine gerek olmadığını belediyenin bu ağaçlara bakabileceğini belirtti.

Öte yandan diğer arka taraftaki mera alanlarındaki bin zeytin ağacının da kesileceği iddiaları var.