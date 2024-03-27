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Aydın için projeleri neler? Cumhur İttifakı Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 13:41
Cumhur İttifakı'nın tüm adayları, seçime giden süreci dolu dolu geçirdi. Şehirlerindeki her insana ulaşmak için sürekli sahadaydılar, son güne kadar da sahada olacaklar. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş projelerini A Haber'de anlattı.
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