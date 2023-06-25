25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren otoyolu bizzat test etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2023 11:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.
Önce müjde ardından ilk test!
Önce müjde ardından ilk test!
Entübe edilmişti! Ailesinden açıklama geldi
Entübe edilmişti! Ailesinden açıklama geldi
Yavaş işten çıkarmama sözünü tutmadı
Yavaş "işten çıkarmama" sözünü tutmadı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri A Haber’de
Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri A Haber'de
TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri nefes kesti
TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti
Çatışmalar iç savaşa dönüşür mü?
Çatışmalar iç savaşa dönüşür mü?
FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
’’Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır’’
''Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır''
Wagner konvoyu böyle vuruldu!
Wagner konvoyu böyle vuruldu!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Putin kaçtı iddiası! O ülkeye...
"Putin kaçtı" iddiası! O ülkeye...
Daha Fazla Video Göster