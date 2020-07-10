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Ayasofya'nın ibadete açılacağı sinyali Fetih Suresi ile verilmişti

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Giriş: 10.07.2020 17:18
Güncelleme:10.07.2020 17:28
Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması için kararını açıkladı. Başkan Erdoğan da bu karar üzerine "kılıç hakkı" olan Ayasofya'nın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına devri için gerekli olan kararnamayi imzaladı. Ayasofya'nın ibadete açılacağının ilk işareti ise İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarında Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde Fetih Suresi okunmasıydı. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı camidir.

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması için kararını açıkladı. Başkan Erdoğan da bu karar üzerine "kılıç hakkı" olan Ayasofya'nın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına devri için gerekli olan kararnamayi imzaladı. Ayasofya'nın ibadete açılacağının ilk işareti ise İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarında Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde Fetih Suresi okunmasıydı. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı camidir.

29 MAYIS KUTLAMALARINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da Fetih Şöleni programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenleniyor.

Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

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