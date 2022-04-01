01 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan ayını karşıladı
Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı bu gece itibarıyla başlıyor. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ise ayrı bir heyacan yaşanıyor. Salgın nedeniyle 2 senedir teravih namazı mutluluğu yaşayamayan "Fethin sembolü" olan Ayasofya'da ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.