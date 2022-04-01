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Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan ayını karşıladı

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Giriş: 01.04.2022 21:37
Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı bu gece itibarıyla başlıyor. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ise ayrı bir heyacan yaşanıyor. Salgın nedeniyle 2 senedir teravih namazı mutluluğu yaşayamayan "Fethin sembolü" olan Ayasofya'da ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
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