Ay yıldız projesi! Başkan Erdoğan tarafından temeli atılacak

Büyük zaferin 99'uncu yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğun. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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