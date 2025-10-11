11 Ekim 2025, Cumartesi
Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.