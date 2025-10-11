11 Ekim 2025, Cumartesi

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.10.2025 13:10
Güncelleme:11.10.2025 13:16
Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
