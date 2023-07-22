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Avrupa’nın en büyük silah fabrikası SARSILMAZ! A Haber fabrikaya gitti test atışı yaptı

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 11:38
"Sarsılmaz silah" kapılarını bir kez daha A Haber'e açtı. Üretim hattından son kontrollere, silah atışlarından, robotik teknolojiler için yürütülen birçok çalışmalara gelin hep birlikte bakalım.
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