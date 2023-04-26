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Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 14:07
Yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başlayacak. Fransa'da da seçim hazırlıkları tamamlandı. A Haber ekibi de sokak çıkarak Türkelere mikrofon uzattı seçim hakkındaki düşüncelerini sordu..
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Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek
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